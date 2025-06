In arrivo il nuovo asfalto in tutto il paese 

Buche, avvallamenti, cedimenti della sede stradale, ghiaia e pietrisco. Problemi presenti in diversi punti del reticolo viario di Dolianova a cui in questi ultimi anni si è cercato di porre rimedio con piccoli interventi di manutenzione per il ripristino dell’asfalto nei punti maggiormente deteriorati. Criticità amplificate dai continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, telefoniche e del gas come avvenuto recentemente con la posa della fibra ottica in diversi rioni del paese. In molte zone le strade sono così degradate da rappresentare un serio pericolo per pedoni e automobilisti costretti a uno slalom quotidiano per evitare buche e gradini. Problemi anche in prossimità di alcuni incroci dove l’erosione delle acque piovane ha portato via interi pezzi di asfalto o di cemento. Una situazione di degrado segnalata a più riprese dai cittadini agli uffici della polizia municipale alla quale il Comune ha deciso finalmente di mettere mano grazie a un importante finanziamento di 1,2 milioni di euro ottenuto dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

Il piano

Risorse che consentiranno di sistemare gran parte strade cittadine. Il Comune, dopo la firma della convenzione con la Regione, ha approvato il progetto di fattibilità redatto dal responsabile del settore Lavori Pubblici Fabio Mulas che prevede la sostituzione del fondo bituminoso e la posa di un nuovo manto stradale in 27 strade urbane: via Cagliari, via Roma, via Diaz, via Dante, via Sebastiano Satta, via Enrico Zuddas, via Damiano Chiesa, via Giotto, vico I Foscolo, via dei Lavoratori, viale Europa, via Boito, via Padova, via Cesare Battisti, via Napoleone, via Santa Maria, via Petrarca, via Machiavelli, via Parini, via Boyl, via Manzoni, via Filzi, via dei Partigiani, via Sassari, via Nuoro, via Lepanto e via Iglesias.

I tempi

L’intervento, oltre alla posa di un nuovo strato di asfalto, prevede anche la sistemazione dei chiusini e delle caditoie dell’acqua piovana e la realizzazione delle nuova segnaletica orizzontale. Per l’apertura dei cantieri occorrerà ora attendere la conclusione dell’iter burocratico (approvazione del progetto esecutivo, bando di gara e aggiudicazione all’impresa vincitrice). Dalla consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma del settore Lavori Pubblici, saranno necessari tre mesi di tempo per portare a termine gli interventi programmati.

