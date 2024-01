In arrivo il manto in erba sintetica 

I lavori per il nuovo campo sportivo in erba sintetica volgono al termine. Una notizia molto attesa dalle due società calcistiche decimesi, ormai in piena emergenza. Il campo in erba, attualmente l’unico disponibile, viene utilizzato regolarmente da centinaia di atleti ed il suo manto è pesantemente deteriorato. La buona notizia è che entro una settimana verrà terminata la tracciatura del nuovo campo e qualche giorno più tardi inizierà la fase di sabbiatura. Il nuovo impianto è molto atteso anche dal Comune perché permetterà di ridurre notevolmente i costi di manutenzione del campo in erba.

«Comprendiamo bene il disagio - commenta la sindaca Monica Cadeddu - ma quando ci sono appalti di mezzo i ritardi purtroppo capitano. Aspettavamo da anni questo campo e due settimane in più non cambiano la situazione. Ormai siamo alla fine, questo è ciò che conta».

