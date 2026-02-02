In arrivo il carro attrezzi, tempi duri per i furbetti del parcheggio 

Sono in arrivo tempi duri per i furbetti della sosta. Dopo qualche tempo di stop, sta per tornare il servizio programmato, due o tre volte a settimana, del carro attrezzi in ausilio agli agenti della Polizia locale per multare chi non rispetta i divieti, parcheggiando l’auto negli incroci, in doppia fila ma soprattutto sopra strisce pedonali e marciapiedi. Perché la parola d’ordine per questo 2026 è preservare la sicurezza degli utenti della strada e dei pedoni, con una battaglia serrata contro gli automobilisti incivili.

Il servizio del carro attrezzi aveva avuto un grande successo nel 2022. Era stato attivato soprattutto a seguito del ripristino della tassa su passi carrai per garantire controlli più assidui ai cittadini. Dopo era stato necessario metterlo da parte per concentrarsi su altre attività come l’armamento, la verifica dalle installazioni pubblicitarie e l’estensione dei servizi notturni in particolari occasioni come lo spazzamento stradale e i controlli nei locali.

Lo scorso anno sono state oltre 10mila le multe per divieto di sosta. La maggior parte 4.762 quelle inflitte dagli ausiliari di controllo alle strisce blu, il resto dagli agenti della Polizia locale. E il numero non è nemmeno la fotografia di quello che accade, perché sono tanti di più quelli che invece fanno quel che vogliono riuscendo anche a farla franca.

I più penalizzati, manco a dirlo, sono i pedoni. Tutti i percorsi a loro riservati, sono sempre invasi dalle auto: non solo le strisce, ma anche le isole pedonali delimitate a bordo strada e persino i marciapiedi. Basta vedere cosa succede a ogni ora, in piazza Azuni, in via Porcu, in viale Colombo e in via Volta.

«Ogni giorno è la stesa storia», commenta una residente Cecilia Sanna: «Ormai gli attraversamenti pedonali sono alla mercé delle auto e chi rischia la vita è chi si sposta a piedi. Speriamo davvero che possano fare qualcosa per porre fine a queste situazioni». (g. da.)

