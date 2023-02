In arrivo il bonus idrico 

Gli abitanti di San Nicolò Gerrei potranno richiedere il bonus idrico per il 2023. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che abbiano un contratto di fornitura di servizio idrico integrato e che abbiamo un Isee non superiore ai 20 mila euro. Le richieste di agevolazione potranno essere presentate entro il 30 maggio, in diverse modalità: a mano all’ufficio protocollo, via Pec, tramite raccomandata andata e ritorno o direttamente attraverso la procedura on line sul sito www.bonusacqua.it. All’istanza andranno allegati un documento di riconoscimento, una bolletta a cui si riferisce l’utenza e una copia dell’Isee ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda. L’avviso e la modulistica sono reperibili sul sito del Comune di San Nicolò. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA