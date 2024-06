In arrivo i soldi per le strade rurali 

La Giunta ha finalmente dato il via a un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare le strade rurali del vasto territorio comunale.

Con un finanziamento di 200mila euro provenienti dai fondi Argea, parte ufficialmente il piano di “miglioramento della viabilità rurale e forestale”. Un intervento, atteso da tempo, che rappresenta una svolta cruciale per la mobilità e la sicurezza delle aree agricole e industriali locali, da anni colpite dal degrado ambientale e dalle discariche abusive a cielo aperto.

L’assessore

«L'obiettivo principale di questi interventi è il miglioramento della sicurezza e della funzionalità delle strade rurali, essenziali per l'accesso ai lotti agricoli. Un’infrastruttura viaria efficiente non solo facilita il trasporto dei prodotti agricoli, ma favorisce anche lo sviluppo economico delle aree rurali, promuovendo l’attività agricola e forestale», afferma l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda.

Tre vie principali che saranno al centro di questa trasformazione: via Otto marzo, via Bia e Mara e via degli Agrumi a Sant’Isidoro. Gli interventi in programma mirano non solo a rinnovare infrastrutture in condizioni critiche, ma anche a incentivare l’uso agricolo dei terreni adiacenti, migliorando l’accessibilità e la qualità della viabilità.

Il piano

In via Otto marzo il progetto prevede il taglio della vegetazione lungo le banchine laterali e la fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso nei tratti più danneggiati. Successivamente, sarà applicato un nuovo strato di asfalto per garantire una superficie stradale uniforme e sicura. Questo tratto ha uno sviluppo complessivo di 1.200 metri.Via Bia e Mara attualmente è sterrata e in pessime condizioni, con buche e tratti sconnessi: la strada vedrà la realizzazione di una nuova sovrastruttura stradale con materiale misto stabilizzato, adeguatamente compattato, per rendere la via percorribile e sicura. La lunghezza del tratto interessato dall'intervento è di circa mille metri.

Infine, a Sant’Isidoro si interverrà in via degli Agrumi. Qui si procederà con il taglio della vegetazione lungo le banchine laterali, seguito dalla realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso drenante. Questo intervento coprirà un tratto di circa 195 metri, iniziando dalla sede stradale bitumata esistente e terminando in corrispondenza del guado sul Rio Nuscedda.

I benefici

L'assessore Caredda ribadisce l'importanza di queste opere, evidenziando che rispondono a un'esigenza concreta dei cittadini e degli agricoltori. «Investire nella viabilità rurale significa investire nel cuore produttivo del nostro territorio», sottolinea l’esponente della Giunta Pisu, «una migliore infrastruttura porta benefici tangibili per l'economia locale e per la qualità della vita dei residenti».

