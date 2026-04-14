In arrivo i primi due milioni per la caserma dei carabinieri 

Costerà quattro milioni e 300mila euro la nuova caserma dei carabinieri di Sinnai. Finanziato il primo lotto dei lavori che prevede una spesa di un milione e 970mila euro da parte della Regione. Il progetto generale prevede la realizzazione della caserma, con gli uffici e gli alloggi per i militari, costituiti da quattro appartamenti.

La nuova struttura sorgerà in un’area comunale, in località “S’ortu de Pautassu” e si estende vicino all’attuale sede dell’Arma, ricavata tanti anni fa, in una struttura che era stata costruita come “Centro anziani”. Proprio questa struttura ospita la caserma di Sinnai. Da alcuni anni, ospita anche i militari di Burcei, trasferiti a Sinnai dopo l’indisponibilità di un fabbricato privato che aveva ospitato l’Arma per diversi decenni. Due stazioni insomma in un unico fabbricato, inizialmente destinato a Centro anziani del paese.

I carabinieri di Sinnai potrebbero avere la loro caserma entro due anni. La caserma è programmata anche a Burcei. Indicata anche l’area, è stato avviato l’iter burocratico del progetto. Nell’attesa i carabinieri di Burcei restano nei loro uffici di Sinnai e tutti i giorni si spostano a Burcei per il loro servizio di routine. Pesanti i disagi per i residenti burceresi costretti di spostarsi a Sinnai per ogni incombenza. Era sfumata anche la possibilità di trasformare in caserma alcune aule di un caseggiato scolastico. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA