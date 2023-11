In arrivo i nuovi direttori nelle carceri sarde 

Ci sono anche sei penitenziari sardi tra i 57 in cui il 20 novembre prenderanno servizio i nuovi dirigenti: lo riferisce una nota firmata dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con i parlamentari di Fratelli d’Italia eletti nell’Isola. Alla casa circondariale di Cagliari-Uta “Ettore Scalas” andrà Pietro Borruto, alla casa circondariale “San Daniele” di Lanusei andrà Marianna Madeddu, la casa di reclusione di Mamone-Lodè toccherà a Vincenzo Lamonaca, la “Paolo Pittalis” di Tempio a Veronica Poietti, Tullia Carra dirigerà la “Giuseppe Tomasiello” di Alghero, infine alla casa di reclusione “Is Arenas” andrà Maria Teresa Errico.

«Il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore», sottolinea Delmastro. Soddisfatti i parlamentari di FdI Antonella Zedda, Giovanni Satta, Salvatore Deidda, Barbara Polo, Francesco Mura e Gianni Lampis: «Ai nuovi direttori formuliamo le nostre congratulazioni e un augurio affinché svolgano il loro dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità». Il Governo, ricordano, aveva garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d’Italia. «Con orgoglio e come maggioranza di governo – concludono – possiamo dire: promessa mantenuta anche in Sardegna».

