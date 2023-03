In arrivo i nuovi corsi per bagnini 

Ritornano nel Sarrabus i corsi per bagnini di salvataggio. Ad organizzarli è la Società nazionale di salvamento del Sarrabus presieduta da Maria Cesarina Cireddu. Le lezioni di teoria si terranno a Villaputzu presso la sala polifunzionale delle scuole elementari mentre la pratica nella piscina del Centro Fase (presso centro Prime Fitness). Potranno essere ammessi al corso i cittadini con buone capacità natatorie di età compresa fra i 16 e i 55 anni. Per ottenere il brevetto occorre frequentare il corso e superare l’esame finale. A giudicare sarà una commissione composta da un ufficiale e un sottufficiale della Capitaneria di Porto, un medico e due rappresentanti della società nazionale di Salvamento. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 3479139066. Il titolo è riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Negli ultimi anni lungo le spiagge del Sarrabus si è avvertita un grande carenza, appunto, di bagnini. (g. a.)

