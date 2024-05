In arrivo i marciapiedi in tutto il centro storico del paese 

Nuove opere stradali in programma a Villaspeciosa: il progetto in fase di avvio, mira alla sicurezza e al transito dei pedoni, attraverso la realizzazione dei nuovi marciapiedi nel centro del paese. I lavori partiranno il prossimo lunedì, 13 maggio, con i cantieri per la realizzazione dei marciapiedi, finora inesistenti, nel tratto stradale che collega il Comune e via Scuola, passando per via Matteotti. I lavori favoriranno i cittadini che percorrono questo tratto di centro storico, arteria di collegamento con l’ufficio postale e con gli istituti scolastici del paese. Oltre ai nuovi marciapiedi, verrà effettuata la sistemazione di quelli già esistenti in via Iglesias e in una parte di via Milano. Il progetto, oltre alla realizzazione della nuova opera e rifacimento di quella esistente, comprende anche la sistemazione del fondo stradale, con la bitumazione di tutta l’area interessata dai lavori. Il costo complessivo dell’opera ammonta a trecentomila euro, somma finanziata attraverso un bando regionale, senza la partecipazione di cofinanziamenti, che il Comune di Villaspeciosa è riuscito ad aggiudicarsi due anni fa.

