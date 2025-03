In arrivo i fondi per rifare il manto della Provinciale 

Dopo anni di lotte e denunce arrivano 300mila euro per la sistemazione della Provinciale 117 che dalla Statale 128 porta a Serri nei due differenti ingressi. Uno dal bivio di Genniau e l’altro che va in direzione Isili. Un importo stanziato dall’amministratore della Città Metropolitana Eugenio Lai, sindaco di Escolca.

«Da anni», ha detto il sindaco di Serri Samuele Gaviano, «che segnaliamo la gravità in cui versano i due tratti di strada, unici ingressi per il paese, in ambo le parti sono presenti profonde voragini nell’asfalto e un restringimento di carreggiata vicino a una curva causato da una frana».

Per via di queste criticità l’amministrazione si è più volte rivolta alle istituzioni competenti, denunciando la pericolosa situazione per chi ogni giorno vi transitano. La strada è diventata quasi impraticabile anche per i mezzi di soccorso. «Ci auguriamo», ha aggiunto il sindaco «che venga sistemata in tempi celeri».

I 300mila euro dovrebbero consentire di ripristinare l’asfalto cancellando le voragini e garantire sicurezza alle automobili, ai mezzi di trasporto pubblico, ai mezzi di soccorso. «L’intervento relativo alla provinciale che ricade in territorio di Serri», ha detto Lai, «fa parte di un progetto più ampio da parte della provincia che riguarda la sistemazione di tutte le strade che versano è un piano più ampio della provincia con la sistemazione delle strade provinciali in condizioni precarie, pertanto alla messa in sicurezza della carreggiata ma anche alla sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale». (s. g.)

