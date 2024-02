In arrivo i fondi per la casa di riposo 

Due milioni e mezzo di euro in arrivo dalla Regione per realizzare una casa di riposo per anziani al posto dell’ostello (chiuso) di San Priamo. La somma è stata messa a disposizione con la variazione di bilancio dello scorso 30 novembre ed entro poche settimane dovrebbe finire (in parte) nelle casse del Comune.

Bando deserto

Una somma che arriva subito dopo lo scarso successo del bando per la ristrutturazione e l’affidamento, appunto, dell’ex ostello ad una società privata in partenariato col Comune (finanza il progetto). «Purtroppo – ha spiegato il primo cittadino Marco Antonio Siddi – non si è fatto avanti nessuno. Con questo finanziamento faremo noi i lavori per poi cercare di darlo in gestione già pronto».

La struttura

Il progetto preliminare predisposto dal Comune prevede la realizzazione di quaranta posti letto per persone autosufficienti e non autosufficienti. Ci sarà una zona giorno con cucina, una zona notte e persino una piccola palestra. «Potremmo apportare qualche piccola modifica», prosegue il sindaco Siddi, «l’intenzione in ogni caso è quella di aprire la prima comunità integrata per anziani del Sarrabus. La struttura, oltre ad assolvere ad una funzione altamente sociale, avrà un impatto positivo dal punto di vista occupazionale». Inoltre «sarà un’opportunità – ha aggiunto la vicesindaca Graziella Congiu - anche per il rilancio dell’intero territorio con particolare beneficio per la borgata di San Priamo».

L’iter

I tempi non dovrebbero essere lunghi: «Mi auguro quantomeno – ha detto ancora il sindaco Siddi – di vedere partire i lavori entro il termine della consiliatura, il territorio ha urgente bisogno di una casa per anziani». Quanto ai progetti simili che riguardano altri Comuni del Sarrabus (in particolare Villaputzu) «ben vengano – ha concluso Siddi – i clienti sono destinati ad aumentare sempre più. Noi nel frattempo attendiamo l’accreditamento dei fondi e poi, se sarà possibile, chiederemo ulteriori risorse per far sì che diventi davvero un gioiellino».

Il dibattito

Per il capogruppo di minoranza Alberto Cuccu i due milioni e mezzo di euro ricevuti «confermano che la strada di un intervento regionale che da tempo avevamo indicato era quella giusta mentre si è preferito perdere tempo e sprecare risorse preziose anche con l’ultimo bando del tipo finanza di progetto dove nessuna impresa ha partecipato». Cuccu chiarisce: «Le risorse arrivano dalla Stato che le ha girate alla Regione che a sua volta ha suddiviso l’intervento in tre annualità, mezzo milione per il 2023 e poi un milione di euro per il 2024 e uno per il 2025». In ogni caso «la scommessa si vincerà soltanto quando la struttura entrerà effettivamente in funzione e non sarà in tempi brevi».

RIPRODUZIONE RISERVATA