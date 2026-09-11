In arrivo i droni per monitorare alberi e parchi  

Potatura di tutte le piante nei giardini scolastici, rigenerazione dei prati, nuovi fiori in diverse zone della città. E droni in volo per monitorare lo stato di salute degli alberi. Sono alcuni degli ultimi interventi in programma con l’appalto del verde pubblico in scadenza nei prossimi mesi.

Si metteranno nuove alberature al Poetto e si procederà anche alla rigenerazione di tutti i prati nel territorio. E infine, con la messa a dimora di ulteriori 8mila tra fiori ed essenze arbustive, si punta ad abbellire le aiuole e tutta la città anche durante il periodo autunnale. «In queste settimane con il servizio Ambiente stiamo completando il nuovo progetto di manutenzione di parchi, giardini e aiuole», spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura. «Partendo da ciò che ha funzionato nell’appalto che sta per concludersi, introdurremo una serie di correttivi e nuovi interventi che permetteranno di rendere il servizio sempre più funzionale e moderno».

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