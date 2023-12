In arrivo i contributi per le società sportive 

Monserrato ha vari impianti sportivi per varie discipline e le iscrizioni ogni anno sono sempre più numerose. L'amministrazione comunale ha perciò deciso di destinare 17 mila euro di contributi provenienti dal bilancio 2023 alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che operano o vogliono operare in città. Per poterne usufruire, queste ultime devono però fare richiesta specifica entro e non oltre il 13 dicembre. Sul sito istituzionale è stato pubblicato l'avviso con tutti i dettagli e le istruzioni su come mandare la richiesta. (ste. lap.)

