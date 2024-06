In arrivo i candelieri più leggeri 

Cinque nuovi candelieri, realizzati in scala ridotta rispetto a quelli che in questi anni hanno sfilato per la festività dell’Assunta, prenderanno parte il prossimo 15 agosto alle celebrazioni di “Sancta Maria di Mezo Gosto”, durante la tradizionale discesa nelle vie del centro storico di Iglesias.Il programma delle celebrazioni per la Vergine Assunta, è stato presentato ieri mattina nel corso di un incontro organizzato dall’associazione Candelieri di Iglesias presso la Sala Remo Branca del palazzo municipale.

Le opere

La novità principale è rappresentata dai cinque nuovi candelieri, del peso di circa 200 chilogrammi, attualmente in fase di ultimazione e costruiti in legno nel laboratorio dell’artigiano Giovanni Casti di Domusnovas, che ha realizzato il progetto a partire dai disegni di Massimo Campidano e Vito Spiga. «Quattro candelieri, quelli del Gremio della Montagna, del quartiere di Santa Chiara, del quartiere di Castello e del Gremio dei Lavoratori, sono realizzati grazie a un finanziamento regionale di cinquantamila euro - spiega Guido Borgonovo, presidente dell’associazione Candelieri - mentre per il quinto candeliere, del quartiere di Mezo, è stato ottenuto un contributo di 21.600 euro da parte dell’amministrazione comunale di Iglesias, importo nel quale è compresa la realizzazione di sedici dipinti che decoreranno i ceri votivi».I cinque nuovi candelieri si uniscono a quelli del Quartiere Fontana e dell’Universitas, realizzati anch’essi in scala ridotta lo scorso anno, una maniera per rendere più agevole il passaggio della processione nelle vie del centro storico e meno gravoso il compito dei portatori che ogni anno partecipano a una delle celebrazioni più sentite dalla comunità e più seguite.

Le novità

«I nuovi candelieri, che sono leggermente meno alti e pesano meno di quelli precedenti – aggiunge Fabio Manuel Serra, vicepresidente dell’associazione Candelieri – rappresentano un giusto compromesso tra il rispetto della tradizione e la necessità di consentire una maggiore partecipazione. In questo modo, tutte le persone che pur desiderandolo non riuscivano a partecipare a causa del peso dei candelieri, potranno dare il proprio importantissimo contributo». Nel corso dell’appuntamento in Sala Remo Branca, è stata presentata inoltre la brochure illustrativa sulle celebrazioni dell’Assunta realizzata dagli studenti della terza A indirizzo turistico dell’Istituto Asproni-Fermi.Una pubblicazione in diverse lingue che consentirà anche ai visitatori stranieri di conoscere e approfondire le tradizioni di una delle festività più caratteristiche e identitarie di Iglesias, tra storia e devozione.Gli appuntamenti a cura dell’associazione Candelieri proseguiranno martedì 25 giugno alle 18, nella Chiesa del Collegio, con la presentazione di “Devozione e Fede in Terra Sarda”, tesi di laurea realizzata da Francesca Siotto e dedicata ai riti della Settimana Santa e alle celebrazioni per l’Assunta.

