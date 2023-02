In arrivo gli incentivi ai medici 

Siglato l’accordo tra le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e la direzione dell’Asl di Nuoro per distribuire le risorse aggiuntive regionali, sia ai dipendenti, sia al personale che, grazie a tali incentivi, potrà dare una mano ai reparti ospedalieri più in difficoltà. L’intesa riguarda le modalità di accesso ai fondi. Le discipline ammesse alla premialità, oltre a quelle obbligatorie di Cardiologia, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Anestesia e rianimazione e Chirurgia generale (previste dalla delibera regionale) sono Chirurgia vascolare, Ematologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Malattie infettive, Medicina interna, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Radiologia, Radioterapia, Urologia, Pneumologia, Neurochirurgia.

«Queste risorse - spiega il direttore generale Paolo Cannas - rappresentano un incentivo economico importante per chi sceglierà di dare una mano agli ospedali dell’Asl di Nuoro (San Francesco e San Camillo di Sorgono), che rientrano tra quelli che hanno maggior bisogno (la delibera esclude le strutture di Cagliari e Sassari). Ci consente di premiare i nostri operatori e anche a chi ci vorrà dare una mano nell’immediato futuro. Ci saranno incrementi stipendiali importanti».

