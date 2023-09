In arrivo gli autovelox a sorpresa 

Dimenticate gli autovelox temporanei, montati su un treppiedi ai bordi della carreggiata: arrivano in città (installati a fine anno e attivi dal 2024) una ventina di postazioni fisse con la scritta “controllo della velocità” che il Comune si prepara a installare nelle strade più pericolose, spesso utilizzate dagli automobilisti come piste di Formula 1: l’Asse mediano, l’Arginale (parallela a viale Marconi), via Lungosaline, viale Diaz, viale Colombo, viale Monastir, per cominciare. A differenza dei tradizionali autovelox fissi, i nuovi box (di colore arancione) verranno installati sui pali della luce (come nella foto accanto) con l’obiettivo di agire come dissuasori e aumentare così la sicurezza agendo su un fattore psicologico.

Effetto sorpresa

«Saranno scatole vuote», che non registreranno la velocità, spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Ogni giorno, però, gli agenti della polizia locale provvederanno a sistemare all’interno di alcune di queste i macchinari che attiveranno l’autovelox e multeranno chi non rispetta i limiti di velocità»: quante, dovrebbero essere due ogni giorno, e in quali punti verrà stabilito volta per volta. In questo modo gli automobilisti non sapranno mai quali saranno funzionanti e quali no, l’effetto dunque è a “sorpresa”. Perché l’obiettivo è quello di convincere i cagliaritani alla guida a rispettare i limiti di velocità in ogni momento, non solo quando transitano davanti alle postazioni (mobili o fisse che siano). «Non si tratta di un sistema punitivo per fare cassa», tiene a sottolineare l’assessore Mereu, «per questo motivo sull’Asse mediano, per esempio, abbiamo rinunciato al tutor», che avrebbe portato parecchi soldi nelle casse del Comune. «Lo scopo dell’amministrazione, utilizzando l’esperienza di altre realtà dove questo sistema è già attivo, è promuovere la cultura della sicurezza sulle strade, rendendole più sicure», aggiunge.

Il progetto

La nuova frontiera della sicurezza stradale sta dentro un progetto “Velocity” che l’amministrazione ha concordato all’inizio dell’estate con il ministero dei Trasporti per contrastare l’alta velocità all’interno delle strade cittadine. Tutto nasce con l’Asse mediano, la cintura attorno alla città dove ogni giorno si registrano velocità medie oltre i 100 chilometri orari; qui i nuovi autovelox saranno quattro o cinque, posizionati nei tratti dove è più facile spingere l’acceleratore. «Poi», sulla base della virtuosa esperienza di altre città dove dopo l’installazione delle colonnine il numero di infrazioni è drasticamente ridotto, «è stato deciso di estendere il progetto ad altre strade, altrettanto pericolose», come viale Colombo o via Lungosaline, solo per fare qualche esempio, dice ancora Mereu. Che aggiunge: «Il piano», costato circa cinquecentomila euro di fondi per la sicurezza stradale che il Comune aveva in cassa da oltre dieci anni, «comincerà già a ottobre con la registrazione della velocità media nei punti più critici nelle strade selezionate. Successivamente, forniremo i risultati delle rilevazioni per spiegare perché le colonnine verranno sistemate in quei punti, contestualmente comincerà una campagna di informazione nelle scuole perché il rispetto delle regole alla guida comincia già tra i banchi».

Prevenzione

Con questo progetto, dunque, l’amministrazione punta sulla prevenzione. Il punto è: come si sente un automobilista quando sa di essere controllato? Tende a rispettare i limiti e cambia le abitudini, in pratica come avere un tutor interiore. «Naturalmente», conclude Mereu, «durante la fase di installazione ma anche ben prima di quella di accensione dei nuovi dispositivi, informeremo la cittadinanza». ( ma. mad. )

