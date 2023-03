In arrivo gli aiuti per gli asili nido 

Sedici domande ammesse e una esclusa per non aver presentato la documentazione all’Inps. Saranno erogate nei prossimi giorni le risorse per l’abbattimento della retta di frequenza degli asili nido. La misura è riservata alle famiglie con reddito Isee sotto i 40 mila euro. I soggetti ammessi riceveranno un bonus fino a 200 euro mensili. I contributi si riferiscono al secondo semestre del 2022 e si integrano con il “Bonus nido” dell’Inps. Possono essere utilizzati per l’acquisto di servizi per la prima infanzia offerti da strutture pubbliche o private convenzionate con il Comune. I bonus rimborseranno le spese sostenute dalle famiglie per un massimo di undici mensilità.

Intanto si avvicina la riapertura dell’asilo di via dei Lavoratori interessato dal 2020 da importanti lavori di ristrutturazione per rendere la struttura più sicura e accogliente. L’intervento, costato circa 400 mila euro, è in fase di conclusione e dal prossimo anno scolastico le nuove aule riaccoglieranno i bambini. Attualmente il nido comunale è ospitato nell’ex scuola materna di via Santa Maria che può accogliere non più di 23 bambini dai tre mesi fino ai tre anni di età. Altri undici frequentano gli asili nido privati convenzionati con il Comune. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA