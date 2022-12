«In arrivo fisiatra e oncologo» 

Dal 2019 sono scoperte le ore di specialistica fisiatria (è impossibile ricevere le visite a domicilio; sono sospesi i rinnovi dei piani fisiatrici per i pazienti in cure domiciliari integrate; interrotta la consegna di carrozzine, letti e ausili vari). Da anni manca uno specialista che possa effettuare le visite a domicilio per i malati oncologici. Nel Poliambulatorio di Senorbì mancano 24 ore al servizio di odontoiatria, 44 ore alla cardiologia e 38 alla fisiatria; nel Poliambulatorio di Isili 9 ore per la branchia di neurologia e 4 per l’allergologia; nel Poliambulatorio di Orroli è invece necessario coprire 8 ore del servizio specialistico di fisiatria.

«La richiesta, presentata anche all’assessorato regionale alla Sanità, è stata accolta nella sua completezza – dice Oppus –; la direzione Asl ha già bandito le prime ore e nelle prossime settimane provvederà a rendere efficienti le branche maggiormente in sofferenza». In totale sono 127 le ore alla settimana vacanti e riguardano alcuni servizi fondamentali per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica della popolazione.

L’anno nuovo porterà in dote le ore di servizi specialistici che mancano nel distretto Trexenta-Sarcidano-Barbagia di Seulo. Il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, ha risposto alla lettera inviata dal sindaco di Mandas e presidente del distretto Umberto Oppus nella quale venivano indicate le numerose carenze delle strutture sanitarie del territorio. La missiva si concludeva con la richiesta dell’attribuzione delle ore di specialistica ambulatoriale ancora vacanti.La risposta di Tidore evita – almeno per ora – il braccio di ferro tra sindaci del territorio e dirigenti dell’azienda sanitaria.

L’anno nuovo porterà in dote le ore di servizi specialistici che mancano nel distretto Trexenta-Sarcidano-Barbagia di Seulo. Il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, ha risposto alla lettera inviata dal sindaco di Mandas e presidente del distretto Umberto Oppus nella quale venivano indicate le numerose carenze delle strutture sanitarie del territorio. La missiva si concludeva con la richiesta dell’attribuzione delle ore di specialistica ambulatoriale ancora vacanti.La risposta di Tidore evita – almeno per ora – il braccio di ferro tra sindaci del territorio e dirigenti dell’azienda sanitaria.

Senza fisiatri

«La richiesta, presentata anche all’assessorato regionale alla Sanità, è stata accolta nella sua completezza – dice Oppus –; la direzione Asl ha già bandito le prime ore e nelle prossime settimane provvederà a rendere efficienti le branche maggiormente in sofferenza». In totale sono 127 le ore alla settimana vacanti e riguardano alcuni servizi fondamentali per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica della popolazione.

Dal 2019 sono scoperte le ore di specialistica fisiatria (è impossibile ricevere le visite a domicilio; sono sospesi i rinnovi dei piani fisiatrici per i pazienti in cure domiciliari integrate; interrotta la consegna di carrozzine, letti e ausili vari). Da anni manca uno specialista che possa effettuare le visite a domicilio per i malati oncologici. Nel Poliambulatorio di Senorbì mancano 24 ore al servizio di odontoiatria, 44 ore alla cardiologia e 38 alla fisiatria; nel Poliambulatorio di Isili 9 ore per la branchia di neurologia e 4 per l’allergologia; nel Poliambulatorio di Orroli è invece necessario coprire 8 ore del servizio specialistico di fisiatria.

L’emergenza

La situazione del distretto non è delle più rosee. Il rischio è quello di dover tamponare una falla dopo l’altra, considerando che già nei primi mesi del 2023 andranno in pensione numerosi specialisti . A quel punto la direzione sanitaria dovrà provvedere alle nuove nomine, ma la preoccupazione dei cittadini è quella di ritrovarsi ancora una volta senza la possibilità di ricevere cure per loro indispensabili. I servizi più a rischio sono ostetricia, ginecologia, odontoiatria, fisiatria, neurologia, pneumologia e chirurgia. «È una situazione che stiamo monitorando, è fondamentale provvedere alla redazione degli avvisi per la copertura delle ore che cesseranno nei prossimi mesi», conclude Oppus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata