In arrivo display e occhi elettronici 

La tecnologia al servizio della polizia locale e delle associazioni di protezione civile: grazie a un finanziamento di 170mila euro messo a disposizione dalla Città metropolitana, Capoterra diventerà ancora più sicura. Pannelli elettronici informativi a messaggio variabile; pannelli in grado di comunicare il grado di allerta meteo; telecamere in grado di leggere anche le targhe dei veicoli; radio veicolari e portatili; tablet; la realizzazione di una centrale di controllo locale nei locali del Comune: sono i principali strumenti che, grazie al progetto dell’estensione dell’attuale piattaforma telematica di gestione della mobilità della Città metropolitana, rivoluzioneranno il modo di operare delle forze di polizia.

Allerta

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, introduce le novità: «Molto importanti saranno di sicuro i tre pannelli a messaggio variabile che verranno posizionati sulla Strada statale 195, precisamente sulla rotatoria in direzione Sarroch, all’incrocio con la Strada provinciale 91 e sulla rotatoria che conduce a viale Sant’Efisio. Per un territorio come il nostro, che in passato ha conosciuto i problemi provocati dalle alluvioni, saranno inoltre fondamentali i sei pannelli in grado di indicare ai cittadini il grado di allerta meteo. Ci saranno inoltre 10 radio veicolali e 40 portatili, 10 sistemi motociclari, sei tablet, e 15 telecamere – dislocate in sette zone diverse del territorio – in grado di rilevare anche le targhe delle auto», prosegue la comandante.

Fibra ottica

«Per migliorare le comunicazioni verrà inoltre realizzata una dorsale in fibra ottica lunga circa 4,6 chilometri, che si estenderà dal Municipio, attraversando la Provinciale 91, sino all’incrocio con la Sulcitana, in modo da poter raggiungere tutte le apparecchiature installate, e servire inoltre l’area della Residenza del Sole e la zona costiera con futuri ampliamenti».

I lavori

I lavori, spiega il sindaco Beniamino Garau, partiranno a breve: «Gli interventi per dotare il nostro territorio di questi importanti strumenti cominceranno tra 45 giorni. A realizzarli sarà la società Its, partecipata dai Comuni della Città metropolitana, specializzata nella realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia nel campo della mobilità, infomobilità, videosorveglianza e sistemi di comunicazione. Capoterra diventerà ancora più sicura».

Lunga strada

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda come l’utilizzo della tecnologia per sorvegliare il territorio parta da lontano: «Abbiamo iniziato qualche anno fa con un paio di telecamere e un pc per arrivare poi ad aprire un centro di controllo: c’è ancora molto da fare ma grazie a questi strumenti il territorio oggi è più sicuro rispetto al passato».

