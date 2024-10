In arrivo dalla Polonia le reliquie di Santa Faustina 

Selargius si prepara ad accogliere le reliquie di Santa Maria Faustina Kovalska, la suora polacca a cui apparve Gesù, il cui arrivo è previsto per fine novembre. Sono giorni di grandi preparativi in attesa del viaggio in Polonia, per prendere la reliquia che resterà poi in pianta stabile nella chiesa della Santissima Vergine Assunta dove già è custodita dal 2023 la reliquia di San Giovanni Paolo II.

«Santa Faustina» spiega la responsabile del gruppo Divina Misericordia della parrocchia, Teresa Saba, «è la prima Santa del grande giubileo. Per noi è un onore enorme accogliere la sua reliquia. Essendoci da noi la coroncina della Divina Misericordia dal 2008, abbiamo deciso col gruppo di preghiera di fare richiesta per avere la reliquia». Che, ancora non si sa, potrebbe essere un frammento osseo o una parte dell’abito. «Questa devozione verso Santa Faustina è molto importante» aggiunge, «perché questo è il tempo dell’umanità che si sta allontanando da Dio, mentre suor Faustina ci ha insegnato cosa vuole Dio per l’umanità».

Intanto a Selargius sono arrivate due suore polacche dell’ordine della Beata Vergine Maria della Misericordia di Cracovia, a cui appartiene appunto suor Faustina. Si tratta di suor Tymotensza e di suor Wincenta che hanno parlato della storia di Santa Faustina, della sua vita, della sua missione e dell’apparizione di Gesù.

RIPRODUZIONE RISERVATA