In arrivo cinquecentomila euro per rifare le strade urbane 

Cinquecentomila euro per riqualificare le strade urbane del paese. L’amministrazione comunale investe nell’ambizioso progetto di miglioramento delle infrastrutture stradali. È solo l’ultimo di una serie di progetti diventati esecutivi, destinati a risolvere le problematiche della viabilità urbana e migliorare la qualità della vita della comunità. Il nuovo piano interesserà via Stazione, da via Fresia a via 4 Novembre, via Roma, da via 4 Novembre a piazza Garibaldi, via Santa Giusta, da via Decimo fino alla pavimentazione in sampietrini, poi le vie Giotto, Dettori, Garibaldi e Regina Margherita.

L'obiettivo principale di questi interventi è il miglioramento della sovrastruttura stradale, la sistemazione dei marciapiedi, la pulizia delle strade e la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla manutenzione di alberi e ceppaie, soprattutto nella zona intorno a via Stazione, nel tratto davanti al parco urbano di S’Olivariu, dove sarà necessario garantire la sicurezza e la fruibilità della viabilità. Il piano è stato approvato dal Comune che ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo, con l’obiettivo di garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. Il prossimo passo del Comune riguarderà la gara per l’aggiudicazione dei lavori, prevista per di gennaio, e la loro successiva esecuzione, che dovrà concludersi nel corso della prossima primavera.

