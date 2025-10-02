VaiOnline
Viabilità.
03 ottobre 2025 alle 00:51

In arrivo cinque attraversamenti pedonali rialzati 

Poco più di 200mila euro per cinque attraversamenti pedonali rialzati, nuova segnaletica vicino alle scuole, ma anche ripristino e manutenzione di percorsi per l’attraversamento già esistenti. Il progetto per la sicurezza stradale annunciato poche settimane fa è stato definito - dal settore Traffico con la Polizia locale - e votato in Giunta ieri, con tanto di risorse certe incassate dal Comune con le multe agli automobilisti indisciplinati.

Cinque gli attraversamenti nuovi: due in via Fiume - uno vicino all’incrocio con via Austria e l’altro in prossimità della fermata del bus in via Generale Dalla Chiesa - altrettanti in via Marconi - uno vicino alla basilica e l’altro quasi all’angolo con via Volta - e uno in viale Colombo, fra via Perdabona e via Pessina.

Nuove strisce pedonali rialzate che si sommano alle 28 già presenti, dal centro sino al litorale. «Le risorse stanziate sono destinate anche alla segnaletica orizzontale e verticale, dando priorità agli attraversamenti in prossimità degli istituti scolastici», aveva annunciato di recente l'assessora al Traffico Elisabetta Atzeni in risposta a un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di FdI. Verranno ripristinate anche le strisce di via Cagliari e via Vico cancellate dal nuovo asfalto. «Non abbiamo intenzione di fermarci qui, con altre risorse contiamo di realizzare ulteriori attraversamenti pedonali rialzati: la Polizia locale ha già fatto una mappatura degli interventi prioritari che inseriremo in un futuro appalto». (f. l.)

