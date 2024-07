In arrivo bonus da 2,8 miliardi di euro per creare occupazione 

Una dote pesante, di 2,8 miliardi di euro, è destinata a favorire l'autoimpiego, le assunzioni di giovani, donne, nella zone economiche speciali del Mezzogiorno, i lavoratori delle grande imprese in crisi. Sono le misure previste dal decreto Coesione convertito ieri in legge dalla Camera. Varato in Consiglio dei ministri alla vigilia del primo maggio, il provvedimento contiene, oltre all'attesa riforma dei fondi strutturali per superare le storiche difficoltà del nostro paese nella spesa dei fondi dell'Unione europea.

Tra le tante misure, spiccano in particolare i tre bonus dedicati ai giovani, alle donne e a chi assume nella Zes unica per il Mezzogiorno, che prevedono l'esonero contributivo del 100% per due anni e potranno essere riconosciuti per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dal primo settembre di quest’anno al 31 dicembre 2025.

Tra le novità aggiunte durante l'esame in commissione, ci sono le risorse, per 1,33 miliardi nel 2024, per assumere 245 segretari comunali e provinciali; 18 milioni di qui al 2029 per gli extracosti relativi al prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano; l'incremento (da 5,8 a 24,2 milioni) del fondo desinato a finanziare la cig dei dipendenti di Alitalia.

