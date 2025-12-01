VaiOnline
Muravera.
02 dicembre 2025 alle 00:39

In arrivo altri fondi per le Elementari di viale Rinascita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da trecentomila euro per il completamento della messa in sicurezza della scuola elementare di viale Rinascita.

Gli interventi consentiranno di risolvere i problemi di distacco degli intonaci, di migliorare la capacità portante dell’edificio e di eliminare le criticità riscontrate nei solai.

La scuola è stata chiusa per inagibilità nell’estate del 2024, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune. Gli alunni sono stati trasferiti nel plesso di piazza Sant’Antonio.

Nel frattempo sono partiti anche i lavori di efficientamento energetico della scuola per un importo di settecentomila euro. Lavori che proprio in questi giorni sono in fase di ultimazione.

Adesso il secondo intervento con l’obiettivo di riaprire la scuola per il prossimo anno scolastico: «Stiamo andando a restituire – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai – un edificio accogliente e sicuro per ospitare gli alunni e il personale scolastico».

Entro dicembre, invece, saranno ultimati i lavori del nuovo asilo nido comunale (ottocentomila euro, fondi ottenuti dal Pnrr), in via Montessori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 