In arrivo altri fondi per le Elementari di viale Rinascita 

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da trecentomila euro per il completamento della messa in sicurezza della scuola elementare di viale Rinascita.

Gli interventi consentiranno di risolvere i problemi di distacco degli intonaci, di migliorare la capacità portante dell’edificio e di eliminare le criticità riscontrate nei solai.

La scuola è stata chiusa per inagibilità nell’estate del 2024, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune. Gli alunni sono stati trasferiti nel plesso di piazza Sant’Antonio.

Nel frattempo sono partiti anche i lavori di efficientamento energetico della scuola per un importo di settecentomila euro. Lavori che proprio in questi giorni sono in fase di ultimazione.

Adesso il secondo intervento con l’obiettivo di riaprire la scuola per il prossimo anno scolastico: «Stiamo andando a restituire – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai – un edificio accogliente e sicuro per ospitare gli alunni e il personale scolastico».

Entro dicembre, invece, saranno ultimati i lavori del nuovo asilo nido comunale (ottocentomila euro, fondi ottenuti dal Pnrr), in via Montessori.

