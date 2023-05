In arrivo 60 parcheggi in centro 

Nuovo volto per il cuore del centro storico di Selargius: la struttura fra i parcheggi di via Tazzoli e piazza don Piras - da tempo pericolante e acquistata lo scorso anno dal Comune - viene demolita per fare spazio ad un’unica area per la sosta gratuita con poco meno di sessanta stalli disponibili, compresi i circa venti già realizzati al posto dell’ex cinema Astra. Una mini rivoluzione nella zona fra via Grandi e via Gallus, attesa da tempo in una città di trentamila abitanti circa dove uno dei principali disagi lamentati è la carenza di parcheggi pubblici.

Ruspe in azione

Il cantiere è partito ufficialmente due giorni fa con l’arrivo della ruspa in via Tazzoli. Primo step dei lavori la demolizione della casa campidanese privata - poi passata al Comune con l’acquisizione formale - per poi proseguire con la sistemazione di piazza don Piras e la realizzazione di nuovi stalli per la sosta. «Un altro tassello importante nella riqualificazione del nostro centro storico», commenta il sindaco Gigi Concu, «parliamo infatti di un'area dove sino a poco tempo fa regnava una situazione di abbandono: prima l'ex cinema Astra che abbiamo demolito per realizzare dei parcheggi pubblici», ricorda il primo cittadino di Selargius, «e ora la sistemazione della piazza con un ampliamento dell'area per la sosta. Interventi strategici studiati per dare maggiore decoro alla città», sottolinea, «con l’obiettivo di rilanciare il centro urbano e di dotare la città di ulteriori parcheggi. Sperando», aggiunge Concu, «possano rappresentare una boccata d'ossigeno per i residenti e i commercianti della zona».

Lavori da 450mila euro

Un intervento da 450mila euro: quattrocentomila sono stati finanziati dalla Regione, gli altri cinquantamila sono risorse comunali. Gran parte del finanziamento è servito per l’esproprio della casa campidanese e di un terreno privato, il resto - poco meno di 150mila euro - sarà utilizzato per realizzare i nuovi parcheggi. «Cinquantotto in tutto», spiega Concu, «di cui quattordici riservati ai motorini. Oltretutto in una zona strategica della città, vicina al teatro comunale, alla biblioteca per i ragazzi e al centro di aggregazione che si trovano all’interno del parco di Sì ‘e Boi».