In arrivo 47 lampioni a Olia Speciosa 

La borgata di Olia Speciosa sempre più illuminata grazie all’installazione di 47 nuovi punti luce. Il progetto, appena approvato dalla Giunta comunale, riguarda in particolare la via Olia Speciosa. «Un passo fondamentale - ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - per l’incremento della sicurezza e del decoro urbano, stiamo andando infatti a migliorare le visibilità della borgata rispondendo alle richieste dei cittadini».

Il progetto del costo di 150mila euro prevede anche l’acquisto di 18 punti luce singoli alimentati da impianto fotovoltaico, da posizionare in prossimità dell’ingresso di alcune case sparse prive di illuminazione pubblica. «Stiamo operando - ha aggiunto Murgioni - con grande celerità per soddisfare le esigenze della popolazione». Altri punti luce sono previsti in località San Pietro, Genn’e Spina e Masone Pardu con un nuovo progetto da 200mila euro. (g. a.)

