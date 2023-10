In arrivo 450 mila euro nell’area portuale di Porto Pino 

In arrivo 450mila euro, per la realizzazione di un primo intervento di sistemazione dell’area attorno al porticciolo di Porto Pino a Sant’Anna Arresi.

Arrivano dal programma regionale di investimento nel comparto delle opere portuali. Permetteranno di realizzare una nuova pavimentazione nelle strade e la realizzazione dei parcheggi che attualmente sono ricavati in grossi piazzali in terra battuta che, oltre a creare un grosso polverone, diventano un pantano in caso di pioggia. A dare l’annuncio è il consigliere regionale Michele Ennas: «Il finanziamento è stato ottenuto dal Comune di Sant’Anna Arresi attraverso la guida dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici. spiega – per Porto Pino un primo intervento di riammodernamento e riqualificazione importante da tempo atteso».

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale come spiega Claudio Mei, assessore ai Lavori pubblici: «Si tratta di un’ottima notizia. – dice – Fondi attesi da tempo, grazie ad una nostra proposta volta al miglioramento architettonico e paesaggistico, che permetteranno la sistemazione della pavimentazione, delle aree di sosta e dei servizi all’interno dell’area portuale. Ora dovremo sviluppare la fase progettuale. Soddisfatto anche Armando Linzas, consigliere di minoranza: «È stato fatto un lavoro insieme alla maggioranza per ottenere questo importante finanziamento: finalmente, si risolveranno alcuni problemi, come quello dei parcheggi e dell’area pedonale».

RIPRODUZIONE RISERVATA