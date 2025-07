In arrivo 44 militari per i presidi dell’Arma 

Sono arrivati ieri a Nuoro i 44 carabinieri destinati ai reparti dell’intera provincia. Si tratta di ventotto marescialli, quattordici brigadieri e due appuntati carabinieri, provenienti in parte dalle scuole di formazione dell’Arma, in parte da altri reparti dislocati sulla Penisola e in Sardegna. Ad accoglierli nella caserma di Sant’Onofrio è stato comandante provinciale di Nuoro, il colonnello Gennaro Cassese.

Durante un breve briefing di benvenuto, il colonnello Cassese ha sottolineato l’importanza dell’esperienza che li attende: operare in un territorio come quello barbaricino, con le sue peculiarità sociali e ambientali, rappresenta un’opportunità unica per la crescita professionale e personale.

Subito dopo, i nuovi militari sono stati ricevuti dalla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, che ha rivolto loro parole di incoraggiamento e riconoscimento, sottolineando come il contributo dei nuovi militari sarà fondamentale per il presidio della legalità e per mantenere viva la presenza delle istituzioni sul territorio, e ponendo anche l’accento sull’importanza di coltivare il rapporto con le comunità locali.

I nuovi carabinieri saranno ora assegnati ai vari comandi dell’Arma della provincia di Nuoro.

