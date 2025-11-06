In arrivo 35 milioni per le bonifiche 

Litorali e vallate violentati da tonnellate di rifiuti industriali, colline artificiali sorte con vista sulla città quando la sensibilità ambientale era sconosciuta, vecchie miniere il cui degrado rischia di incidere sulle sorgenti. Con i primi 35 milioni di euro forniti dal sistema di finanziamento del Just Transition Fund, il Sulcis Iglesiente inizia a dare concretezza a opere di bonifica attese da decenni.

La delibera

È infatti diventata ufficiale la delibera della Regione che, per quanto attiene il sud ovest sardo, premia in questa prima fase quattro Comuni che hanno scommesso in termini di programmazione e progettazione sul futuro di aree alterate e imbruttite pesantemente dall’attività umana. E tutte, più o meno subito, si preparano ad essere prima salvate e poi valorizzate come parchi, zone verdi, tour turistici.

Dieci milioni sono stati riconosciuti a Carbonia per intervenire sulla gigantesca (5 milioni di metri cubi) collina di sterili di sottosuolo che si staglia davanti alla Grande miniera, perpendicolare alla statale 126, protesa a ovest. Anni fa gli esami chimici dimostrarono che non ci sono forme speciali di inquinamento ma resta un immenso e deturpante abbancamento: «Riceverà – spiega l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – una diffusa rimodulazione morfologica, la creazione di percorsi e camminamenti, di laghetti e di angoli adatti anche all’apicoltura: una connessione fra la Grande miniera, il cammino di Santa Barbara e la piana verso Is Urigus al punto che lascia sempre più perplessi il progetto della discarica nella cava della frazione».

A Iglesias (2 milioni e 100 mila) si potrà invece realizzare «la bonifica del bacino di sterili della valle di San Giorgio – analizza il sindaco Mauro Usai – che non era inserito fra i primi centri di pericolo: una porzione di territorio che riceverà nuova vita magari per attività di servizi e artigianali come si è pensato per Campo Pisano».

Sorride pure Sant’Antioco (in dote 13,3 milioni) dove, nella località Sa Barra, litorale nord est subito dopo la fine del lungomare, «per anni l’ex Sardamag – spiega il sindaco Ignazio Locci – riversò quantità di inerti forse modificando anche la linea di costa: con terre argillose e leganti eseguiremo vari interventi di rigenerazione vegetale, un parco lineare a ridosso della laguna, aprendo dunque a un ulteriore segmento turistico». Con 9,2 milioni ha infine ottimi motivi per festeggiare anche Domusnovas . Nel mirino le bonifiche nella miniera di Barraxiutta: «Trova applicazione – analizza la sindaca Isangela Mascia – un vecchio progetto aggiornato: elimineremo gli abbancamenti lungo il rio con interventi di messa in sicurezza dei fornelli, anche in relazione alla necessità di preservare le sorgenti e la qualità delle nostre acque».

Gli altri Comuni

Per ora restano per ora esclusi San Giovanni Suergiu, Villamassargia, Portoscuso. Ma i tre i sindaci (Elvira Usai, Debora Porrà, Ignazio Atzori) si dichiarano «fiduciosi nella prossima rimodulazione delle somme».

RIPRODUZIONE RISERVATA