In arrivo 30mila euro  per le società sportive 

Trentamila euro a disposizione della società sportive di Muravera. Sono i contributi (per metà in arrivo dalla Regione) che il Comune concederà, appunto, alle società o associazioni in base a una serie di criteri stabiliti dalla Giunta. Tra questi il numero di soci, il numero di portatori di handicap inseriti fra i soci agonisti, la valorizzazione degli under 14 (residenti a Muravera) e i campionati disputati a livello locale, regionale o nazionale. Numerose le associazioni sportive che si stanno distinguendo in questi ultimi anni. Una nota di merito, in particolare, va alla società di tennistavolo del presidente Luciano Saiu che il prossimo anno disputerà il massimo campionato a squadra sia femminile che (per la prima volta) maschile. Una società attiva e sempre sugli scudi da oltre quarant’anni. ( g. a. )

