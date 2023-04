In arrivo 30 mila euro per lo sport all’aria aperta 

Sport e inclusione sociale. C’è anche Serdiana tra i Comuni beneficiari dei finanziamenti del Pnrr destinati alla promozione della pratica sportiva nel Mezzogiorno d’Italia. Il fondo stanziato dal dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri ammonta a 42 milioni di euro e sarà distribuito ai centri con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. La quota destinata a Serdiana è di 28.500 euro. Risorse che saranno utilizzate per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per l’attività fisica.

Obiettivo della terza linea di intervento del Pnrr è quello di coniugare i benefici dello sport al benessere della vita all’aria aperta. Con i fondi a disposizione sarà acquistata una palestra “workout” dotata di attrezzature sportive di ultima generazione che saranno fornite da una ditta specializzata già individuata dal Comune attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nelle prossime settimane si deciderà su quale spazio pubblico installare gli attrezzi ginnici. L’esercizio fisico è considerato la soluzione ideale per lo “street workout”, nuova disciplina di allenamento all’aperto sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, che può essere praticata singolarmente o in gruppo. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA