In arrivo 2,3 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica 

Ammontano a 2.3 milioni i finanziamenti regionali di cui è destinataria Domusnovas per fronteggiare la crisi idrica, ma non solo. La voce più consistente è pari a 1.2 milioni per l’efficientamento energetico con impianti fotovoltaici e batterie d’accumulo da installare sui tetti di vari edifici pubblici: «Strutture - ha spiegato in Consiglio l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba parlando delle variazioni al programma triennale dei lavori pubblici - che installeremo nei tetti del municipio, del vecchio municipio di piazza Matteotti, di Casa Pirinu, della biblioteca e nelle scuole di via Monti e via Cagliari». In arrivo anche 300 mila euro per bitumazioni nelle vie Papa Luciani, La Pira, Basso, Leopardi e Musei. Annunciati dalla sindaca Mascia ci sono poi 70.700 euro per l’aumento del patrimonio boschivo, 25 mila per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, e soprattutto i 700 mila (dalla Protezione civile) per la crisi idrica. Tre gli utilizzi previsti: «Installare - ha spiegato l’assessore Saba - una condotta dal ponticello di via Roma al potabilizzatore per sfruttare, anche per emergenze future, l’acqua della diga di Punta Gennarta, adeguare il potabilizzatore, fermo da 6 anni, alle esigenze attuali e, nell’immediato, posizionare un potabilizzatore mobile in via Roma per immettere subito in rete acqua in arrivo da Punta Gennarta» Nella seduta confermato poi allo 0,3 l’Irpef comunale 2026 (ed escluso l’utilizzo (troppo rischioso) dell’acqua del bacino de su Stampu e’ Pireddu per fronteggiare la crisi idrica.

