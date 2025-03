In arrivo 1.500 nuovi alberi 

Nuovi spazi verdi per rendere Quartu una città più bella e vivibile. Da Quartello a Pitz’e Serra, sino alla prima fascia di litorale che si concentra nella frazione di Flumini: prende forma il progetto di forestazione urbana, voluto dall’amministrazione comunale per creare una rete interconnessa di aree verdi in città e mitigare i cambiamenti climatici.

Di fatto la prima azione concreta prevista nel Paesc comunale - il piano per l’energia sostenibile e il clima - approvato di recente in Consiglio. «Le aree interessate sono localizzate principalmente nella zona Sud-Est del centro urbano e nella parte iniziale della zona litoranea», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Permetteranno di avere una serie di aree di proprietà comunale interconnesse che interessano una superficie complessiva di circa nove ettari. Un progetto da 300mila euro che andrà a completarsi entro la fine della primavera».

Ulivi e jacarande

In corso la piantumazione dei primi alberi nelle vie Ichnusa e Tharros, ma saranno in tutto circa 1.500 i nuovi alberi che verranno piantati a Quartu, tra ulivi, lecci, pini, jacarande e cercis. Altrettanti gli arbusti, tutti rigorosamente autoctoni. Diversi gli interventi in zona Quartello, dal terreno tra via Fiume e via San Marino a quello tra la stessa strada che porta verso il mare e via Austria; una terza zona riguarda via Generale Dalla Chiesa e poi c’è la via Italia, nello spazio che si apre fino a via Bulgaria e in quello verso via Scozia; e infine un’oasi verde nascerà in via Ungheria. Tre aree verdi sorgeranno a ridosso di viale Europa - in via Ichnusa, via Tharros e via Feronia - e poi c’è il litorale, con ulteriori tre giardini pubblici, tra via Is Pardinas e via Planargia, in via Meilogu, e in via Leonardo da Vinci.

Da contratto, la manutenzione di tutte le nuove aree verdi sarà a carico della stessa ditta che sta provvedendo alle piantumazioni. «Se vogliamo ottenere risultati anche Quartu, come tutti, deve fare la sua parte», spiega ancora il vicesindaco. «Ci siamo mossi tempestivamente ottenendo il finanziamento con fondi che derivano proprio dalle relative azioni nazionali e ora diamo concretezza al progetto di contrasto e mitigazione ai cambiamenti climatici, garantendo ai quartesi nuove aree dove ritrovarsi e godersi il verde».

