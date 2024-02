In arresto per spaccio, fugge dai domiciliari 

Dà in escandescenze nell’ufficio postale, viene arrestato dai carabinieri che, insospettiti dal suo forte odore di marijuana, gli hanno sequestrato un barattolo con dentro 800 grammi di infiorescenze di canapa indiana, poi fugge dalla casa dove sarebbe dovuto restare a disposizione dell’autorità giudiziaria per ritornarvi il giorno dopo. È successo a Gonnosfanadiga. Protagonista un disoccupato 35enne, Mattia Vaccargiu

La sua giornata di ordinaria follia è cominciata nell’ufficio postale. L’uomo chiedeva di avere un estratto del conto corrente postale intestato a sua madre: procedura non consentita in assenza di una delega. Davanti al diniego dell’impiegata, Vaccargiu avrebbe perso il controllo, urlando e qualcuno, spaventato, ha chiamato il 112.Vaccargiu era all’esterno dell’ufficio quando sono arrivati i carabinieri: questi gli si sono avvicinati e sono rimasti colpiti da un odore penetrante e inconfondibile di cannabis. A quel punto hanno disposto la perquisizione personale e domiciliare. A casa del disoccupato è stato trovato e sequestrato un contenitore di plastica con all’interno 800 grammi di marijuana. Dopo la redazione dei verbali, l’uomo – accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente – è stato dichiarato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo, previsti per ieri mattina nel tribunale di Cagliari. Quando i carabinieri sono andati a prenderlo, però, il 35enne non c’era. E mentre a Cagliari Vaccargiu veniva processato in contumacia (per lui l’obbligo di presenza) a Gonnosfanadiga sono scattate le ricerche. Dopo essere stato avvistato a Villacidro, dove vendeva asparagi per strada, ieri sera l’uomo è rientrato spontaneamente a casa. (m. n.)

