In arresto per detenzione di droga 

Un arresto per detenzione ai fini spaccio di droga a Sant'Anna Arresi.

Nella serata di venerdì, mentre nel territorio era in corso una serie di controlli da parte degli agenti del commissariato di Carbonia con la collaborazione del reparto prevenzione crimine di Abbasanta a seguito dei numerosi furti avvenuti in tutto il Sulcis un trentaduenne di Sant’Anna Arresi, Micael Cogotti, è stato tratto in arresto dagli agenti della squadra volante del commissariato di polizia di Carbonia.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare12 grammi cocaina e 8 dickeetamina, il tutto suddiviso in dosi e con materiale per confezionamento. Durante la perquisizioni sono stati recuperati anche 80 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’uomo nella giornata di ieri è comparso davanti al giudice per la direttissima che convalidato l’arresto. (f. m.)

