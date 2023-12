In arresto anche Babbo Natale  

L’inchiesta che ha travolto i massimi dirigenti del Consorzio industriale ha frenato anche Babbo Natale. Domenica, con iniziativa organizzata dal Centro di aggregazione sociale di Tortolì, il personaggio più atteso dai bambini sarebbe dovuto atterrare in aeroporto, a bordo di un aereo dei soci dell’Avioclub Ogliastra, carico di regali. Ma l’evento è stato annullato perché nessuna autorizzazione è stata concessa per l’indisponibilità di Rocco Meloni, amministratore unico di Aliarbatax la società di gestione dello scalo e partecipata del Consorzio industriale. Resta, invece, regolarmente attivo il traffico aereo di aviazione generale.

Scarcerato

L’altro indagato, Franco Ammendola, 72 anni, ha lasciato il carcere di Lanusei. Il gip del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha alleggerito la misura cautelare, consentendo al presidente del Consorzio industriale di rientrare a casa dopo cinque giorni di reclusione. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dall’avvocato dell’imprenditore, Bruno Pilia, durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto venerdì a San Daniele. Ammendola è stato arrestato mercoledì mattina in forza all’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip di Cagliari, Manuela Anzani, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto anche il disoccupato di Arzana, Roberto Arzu (56), tuttora in carcere, il vicepresidente del Consorzio, Rocco Meloni (71) e il maresciallo dei carabinieri, Gianni Collaro (47), entrambi ai domiciliari e attesi dall’interrogatorio di garanzia fissato per domani mattina a Cagliari. A vario titolo il pm di Cagliari, Giangiacomo Pilia, ipotizza i reati (in concorso) di turbativa d’asta, estorsione e utilizzo abusivo di un sistema informatico.

Le motivazioni

Le dichiarazioni rese da Ammendola nel corso dell'interrogatorio - seondo il gip - non intaccano la gravità degli indizi a suo carico. L’imprenditore avrebbe riconosciuto di aver concesso a Roberto Arzu, il quale all'epoca (2018) aveva necessità di un luogo in cui essere ospitato agli arresti domiciliari, la disponibilità di uno degli appartamenti di via Ponza (già pignorati). Ammendola avrebbe negato di aver mai dato mandato ad Arzu di interferire con l'asta intimidendo le persone che avrebbero potuto partecipare. Non avendo disponibilità economica per partecipare all’asta, avrebbe prospettato al suo amico Rocco Meloni la possibilità di partecipare all'incanto. Meloni, dunque, avrebbe preso parte alla procedura di aggiudicazione in proprio e non quale prestanome dello stesso Ammendola. «Il fatto - secondo il gip - è di indubbia gravità e dimostra una non comune spregiudicatezza, e dunque una pericolosità elevata, tale da richiedere indubbiamente una misura detentiva». Tuttavia sono venute meno le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, motivo per cui «per Ammendola, che ha superato l'età di 70 anni, la misura deve essere sostituita con gli arresti domiciliari».