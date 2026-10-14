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Baressa.
15 ottobre 2026 alle 00:41

In armonia con “Sentieri di benessere” 

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Da domani a domenica, a Baressa, spazio al festival “Sentieri di benessere”, un viaggio tra natura, arte e armonia. L’evento, inclusivo e accessibile a tutti, è sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo, con il patrocinio del Comune, organizzato dall’associazione “Domu de Coru”, in collaborazione con “Il Crogiuolo”. «Vogliamo offrire a chiunque partecipi un viaggio di rinascita e consapevolezza – commenta l’organizzatrice Rita Atzeri -. Baressa dimostra che i piccoli centri della Marmilla possono diventare custodi di uno stile di vita sano, autentico e rigenerante, capace di attrarre chi cerca un’esperienza profonda e a contatto con la natura».

Le attività saranno tra l’ex scuola materna, la biblioteca comunale e il centro pilota del mandorlo. «È stata scelta Baressa – prosegue Atzeri - perché incarna l’essenza stessa della Marmilla. Offre il contesto ideale per rallentare, rigenerarsi e sperimentare un nuovo modo di vivere il territorio attraverso la cura di sé e il turismo lento». Tre giornate, tra yoga, campane tibetane, laboratori cosmetici alla mandorla, teatro e trekking olistici.

Domani, dalle 15, una giornata dedicata alla storia e nelle tradizioni di Baressa. Sabato, dalle 9.30, trattamenti personalizzati, laboratori di cosmesi fai-da-te legati alla mandorla, approfondimenti scientifico-culturali, spettacoli teatrali e concerti evocativi che collegano le tradizioni della Sardegna con l’Oriente. Domenica, alle 9, spazio a condivisione ed energia di gruppo. «Abbiamo creduto fermamente nella bontà di questa proposta – commenta il sindaco Mauro Cau - ritenendola perfettamente in linea con i nostri obiettivi di valorizzazione culturale, sociale e turistica del territorio. In un’epoca caratterizzata dalla frenesia quotidiana, promuovere il turismo lento è una vera e propria filosofia di vita».

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