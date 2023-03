In Argentina Bagnaia uomo da battere 

A Termas de Rio Hondo tiene banco la polemica tra Honda e Dorna sulla penalità a Marc Marquez ma lo spagnolo non c’è e saranno altri i protagonisti in pista. Uno fra tutti, il vincitore delle due gare di Portimão, Francesco Bagnaia, su una Ducati apparsa dominante. «In questo momento del campionato non possiamo ancora pensare a strategie, Viñales e Bezzecchi sono

molto vicini a me in classifica, devo concentrarmi su questo. È molto facile perdere punti nel Mondiale, devo essere costante», ha detto Pecco, che si è presentato nel paddock con la “10” albiceleste di Leo Messi, ha fatto gli auguri a Marquez e Bastianini affinché tornino presto in pista e si è detto «molto curioso di iniziare questo weekend, l'anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi, ma nel corso dell'ultima stagione siamo migliorati», ha sottolineato durante la conferenza stampa. «Dobbiamo potenziare se abbiamo potenziale anche in questo tracciato. Probabilmente il primo giorno pioverà, sembra che la pista sia sporca, ma faremo comunque del nostro meglio».

Oggi le prime prove libere della top class alle 15,40 e 19.55.

