In archivio un’Ardia da brividi 

Domenica mattina i tradizionali “cumbidos”, nel pomeriggio la processione con la partecipazione delle bandiere. Con questi due momenti è calato il sipario sull’Ardia a cavallo 2024. Una edizione non molto fortunata ma che, superata la grande paura, è da archiviare in maniera positiva. Questo, se si pensa soprattutto a quanto accaduto la sera di martedì scorso con il groviglio di cadute che per oltre un’ora aveva fatto pensare al peggio.

Le sette persone, fra cavalieri e addetti alla sicurezza, coinvolte hanno riportato diverse fratture ma le condizioni di Lorenzo Manca, Francesco Marceddu, Francesco Sotgiu, Federico Porcu, Gabriele Carta, Antonello Niola e Giampiero Marceddu sono date in costante miglioramento, e qualcuno di loro è già rientrato a casa. Un incidente che però è costato la vita anche a due cavalli, purtroppo.

Dietro le quinte

Ma quale Ardia si è vissuta dietro le quinte? Nonostante il grande pubblico con l’evento di sabato e domenica, ottimo è stato il lavoro della macchina organizzativa e della sicurezza. Davvero impeccabile il servizio assicurato dai componenti e dei volontari dell’associazione Santu Antinu guidata da Annarita Nanu, dall’associazione “ fusileris” capeggiata da Mario Melosu, protezione civile, vigili urbani e forze dell’ordine. Per quanto riguarda la parte sanitaria il sindaco Salvatore Pes mette in luce «la grande professionalità dimostrata da tutti e di questo li ringraziamo».

Le emozioni

La parte religiosa è stata perfettamente curata dal parroco, don Maurizio Demartis, alla sua prima Ardia: «Ho vissuto questi momenti con grande emozione ma con altrettanta fede in San Costantino affinchè le cose potessero andare bene». La stessa sua scelta di nominare prima pandela un esperto cavaliere come Mario Meloni alla fine si è rivelata saggia, vista la responsabilità e il grande coraggio che ha avuto sabato sera nel chiudere la corsa al piccolo trotto e consentire che i soccorsi si concludessero. Di poche parole ma di grande sangue freddo e temperamento, Meloni ha scaricato la tensione al termine della corsa con un tenero abbraccio alla figlia che ha commosso tutti. In un’Ardia quasi tutta al maschile non è passata inosservata la presenza delle giovanissime amazzoni, Elena Manca e Giulia Carboni.

