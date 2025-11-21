In appalto la pulizia delle strade dopo gli incidenti 

La sporcizia sulle strade dopo gli incidenti diventa un business. Il Comune di Tortolì introduce un nuovo servizio per garantire la pulizia delle carreggiate in cui nella mezz’ora precedente si è verificato un incidente. Un servizio a costo zero per l’ente: il concessionario dovrà rivalersi esclusivamente sulle compagnie assicurative e sui conducenti dei mezzi coinvolti. Si tratta di una novità per la cittadina. L’azienda che acquisirà l’appalto, che avrà durata triennale eventualmente rinnovabile per due anni, sarà legittimata a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle due entità. ln ogni caso, il concessionario non potrà in alcun modo avanzare richieste al Comune qualora non risultasse possibile ottenere il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti a incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i mezzi coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune e resteranno a carico del concessionario che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento. Anzi, dovrà garantire la possibilità di raggiungere il luogo dell’incidente entro trenta minuti dalla chiamata, 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Negli ultimi quattro anni sono stati 102 gli incidenti, con danni a persone e mezzi, rilevati dalla polizia locale nel territorio urbano. (ro. se.)

