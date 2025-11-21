VaiOnline
Tortolì.
22 novembre 2025 alle 00:43

In appalto la pulizia delle strade dopo gli incidenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sporcizia sulle strade dopo gli incidenti diventa un business. Il Comune di Tortolì introduce un nuovo servizio per garantire la pulizia delle carreggiate in cui nella mezz’ora precedente si è verificato un incidente. Un servizio a costo zero per l’ente: il concessionario dovrà rivalersi esclusivamente sulle compagnie assicurative e sui conducenti dei mezzi coinvolti. Si tratta di una novità per la cittadina. L’azienda che acquisirà l’appalto, che avrà durata triennale eventualmente rinnovabile per due anni, sarà legittimata a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle due entità. ln ogni caso, il concessionario non potrà in alcun modo avanzare richieste al Comune qualora non risultasse possibile ottenere il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti a incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i mezzi coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune e resteranno a carico del concessionario che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento. Anzi, dovrà garantire la possibilità di raggiungere il luogo dell’incidente entro trenta minuti dalla chiamata, 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Negli ultimi quattro anni sono stati 102 gli incidenti, con danni a persone e mezzi, rilevati dalla polizia locale nel territorio urbano. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 