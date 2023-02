In Antartide sventolano i 4 Mori 

Il rumore assordante del ghiaccio che si spacca, il poco ossigeno, la difficoltà di fare le scale, il freddo che spacca la pelle e la mancanza della famiglia, soprattutto a Natale. Momenti che difficilmente verranno dimenticati da Andrea Satta, cabrarese doc, tecnico del Consiglio Nazionale di Ricerca che pochi giorni fa è rientrato dall'Antartide dove ha trascorso quasi tre mesi a meno 55 gradi di giorno e meno settanta la notte. E dove grazie a lui, a 3400 metri di altitudine, sventola la bandiera dei 4 Mori ma anche un cartello con su scritto “Cabras, terra dei Giganti”, ma anche la distanza dal suo paese: 15 mila chilometri.

La missione

Per Andrea Satta, 48 anni, si tratta della quarta missione a Concordia, la base di ricerca permanente franco-italiana, per la 38esima spedizione antartica del Pnra, il Programma nazionale di Ricerche in Antartide costituito da Cnr ed Enea e finanziato dal Miur. Anche questa volta il cabrarese aveva lo stesso incarico: era l’addetto al controllo e alla manutenzione dei radar installati per lo studio delle scienze dell’atmosfera e del clima.

L'avventura

«Ciò che è stato diverso rispetto alle altre missioni è stato proprio il viaggio - racconta Andrea Satta che da quando è rientrato non ha ancora indossato il giubbotto nonostante le basse temperature di questi giorni - Per la prima volta sono salito sopra un rompighiaccio, la Astolabe della marina militare francese. Un’esperienza unica, forte, indimenticabile. Il mezzo per arrivare alla base si faceva spazio spaccando le lastre di ghiaccio. Il rumore era fortissimo, impressionante». Anche questa volta per abituarsi alla nuova casa ci sono voluti diversi giorni: «Bisogna convivere con poco ossigeno - racconta - e fa tanto freddo. Il corpo piano piano si adatta. Non dimentico il mal di testa, il fiatone e la difficoltà nel fare le scale. Li è come stare sulla luna, non esiste nessuna forma di vita». Altro scoglio da superare: la lontananza dalla famiglia. «Non è mai semplice stare a tanti chilometri di distanza - spiega il tecnico - Meglio dimenticare i giorni di festa, sia la notte di Natale sia il Capodanno. Ho parlato con mia moglie e i miei figli tramite WhatsApp».