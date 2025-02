In ansia per Zeman L’ex tecnico del Cagliari colpito da ischemia 

Il mondo del calcio, Cagliari compreso, è in ansia per Zdeněk Zeman: l’ex tecnico di Lazio, Roma, Napoli e dei rossoblù (nel 2014-15) ieri è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma e ricoverato in terapia intensiva neurologica per un’ischemia cerebrale. L’allenatore boemo, 77 anni, avrebbe mostrato segnali di “disartria”, cioè la perdita della capacità di articolare normalmente le parole, e di “ipostenia”, la perdita della forza muscolare, alla gamba destra. Il paziente tuttavia secondo fonti sanitarie sarebbe «vigile e collaborante».

Non una situazione semplice per Zeman, vista l’età non più giovanile e un passato di acciacchi non da poco: appena cinque mesi fa, lo scorso ottobre, aveva subito un altro attacco ischemico e pochi mesi prima aveva dovuto lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore. In questi ultimi giorni l’allenatore, fumatore incallito, aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva allarmato la famiglia.Il tecnico boemo, ricordato per il calcio champagne a Foggia e Pescara e per le esperienze sulle panchine di Lazio e Roma, è stato anche il primo allenatore scelto da Tommaso Giulini il 2 luglio 2014: esonerato a dicembre per far posto a Zola, è tornato a marzo ma ha presentato le sue dimissioni ad aprile.

Nato a Praga, il tecnico ha alle spalle 55 anni di panchine e ha guidato tra le altre le due squadre della Capitale italiana, il Napoli, il Fenerbahçe in Turchia ed è salito alla ribalta nazionale con le straordinarie annate sulla panchina del Foggia e del Pescara. Nel primo caso coi rossoneri pugliesi stupì l’Italia col suo 4-3-3 arrembante e, dopo aver vinto il campionato di Serie B 1990-1991, si salvò in Serie A per tre stagioni chiudendo per due volte al nono posto (nella prima occasione col secondo migliore attacco del campionato: c’erano Baiano, Rambaudi e Signori) e una volta all’undicesimo. Tre le avventure con gli abruzzesi, l’ultima conclusa lo scorso anno per i citati problemi di cuore.

Ma Zeman fu anche il primo allenatore dell’era Giulini al Cagliari, il tecnico che l’allora neo presidente rossoblù scelse per dare un’impronta precisa alla squadra. Non andò bene, fu esonerato sotto Natale con la squadra terzultima (poi retrocesse), ma il boemo lasciò comunque buoni ricordi. Ora è sotto terapia. «Le condizioni cliniche sono stabili ma la prognosi è riservata», hanno fatto sapere dall’ospedale.

