In ansia per Bove,  carriera a rischio 

Dallo spavento per Edoardo Bove al ko con eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli ai rigori, per la Fiorentina, prossimo avversario del Cagliari, è stata una settimana parecchio turbolenta.

Carriera a rischio

Il centrocampista, svenuto in campo per un arresto cardiaco nel match contro l'Inter, è ancora ricoverato all’ospedale Careggi, da dove ieri non sono arrivate notizie. La sua carriera è a rischio, nel caso dipendesse dall’impianto di un defibrillatore (quello di Eriksen, per capirsi) che in Italia non è compatibile con l’idoneità agonistica. Il dramma, anche umano, del giovane e talentuoso professionista ha inevitabilmente scosso, di riflesso, anche gli animi dei compagni, che lo hanno visto esanime sul campo. La gara con i nerazzurri è stata interrotta e rinviata a data da destinarsi, quella di Coppa Italia è stata invece giocata dai viola con il “consenso” del ventiduenne che l’ha seguita in tv dal letto dell’ospedale.

Contraccolpo

Lo stesso allenatore dei toscani, Raffaele Palladino ha parlato di uno spogliatoio fortemente scosso dopo la sconfitta di Coppa: «Inevitabile avere un contraccolpo dopo aver vissuto una situazione come quella di Edoardo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi». Sotto questo clima bisogna provare a metabolizzare quanto è accaduto e continuare a guardare avanti, tornando alla realtà di un campionato molto importante per i Viola che sono la quarta forza della Serie A e che domenica alle 12.30 si troveranno di fronte un Cagliari in grande crescita. Dopo la gara di Coppa, erano ripresi subito gli allenamenti per la Fiorentina che dovrà fare a meno oltre che di Bove anche di Richardson.

RIPRODUZIONE RISERVATA