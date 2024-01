In ansia i balneari senza salvagente 

Lungo i 17 chilometri di litorale operano 40 imprese con un fatturato medio di oltre 30 milioni annui (compreso l’indotto). Un settore strategico, quello dei balneari, che nella cittadina crea occupazione: gli ultimi dati rivelano che tra stagionali e fissi sono 350 i dipendenti. Al momento investimenti e impieghi sono tutti in bilico, per un vuoto normativo sulla validità temporale delle concessioni, scadute il 31 dicembre. Fatta eccezione per qualche baretto, in questo periodo le attività in riva al mare sono ferme. Il cammino verso l’inizio della stagione è lungo, ma gli operatori del ramo sono in subbuglio.

Il caos

Chioschi e stabilimenti sono piombati nel caos più profondo. Anche il Consiglio di Stato nell’ultima sentenza di qualche giorno fa sull’ennesimo ricorso ha ribadito che non si possono prorogare le concessioni balneari senza gare. «La Regione - sostiene Claudia Comida, presidente regionale del Sindacato dei balneari - non ha ancora adottato alcuna delibera, ma di fatto, il termine delle concessioni, attraverso la legge provvedimento Draghi, slitta al 31 dicembre 2024».

Nei giorni scorsi sul caso è intervenuto anche il presidente Christian Solinas, che ha annunciato, qualora non arrivassero comunicazioni da Roma, l’approvazione di un programma temporale delle macroattività finalizzate all’affidamento delle concessioni. «Alla luce delle dichiarazioni del presidente, che evidenziano l’importanza del comparto, auspichiamo che l’atto promesso arrivi celermente e che tenga in considerazione l’invito autorevole del Governo alle amministrazioni competenti a estendere i titoli al 2025, non fare le gare e a aspettare la soluzione normativa nazionale data per imminente».

Incertezza normativa

Al netto di sentenze di Consiglio di Stato e Cassazione la confusione è alle stelle. «Ci aspettiamo che la Regione - aggiunge Comida - estenda i nostri titoli fino al 2025, così come previsto dalla 118, in attesa della legge annunciata e promessa dal Governo e segnatamente la presidente Giorgia Meloni che risolva in maniera strutturale e definitiva la questione».

Critico Antonello Moi, titolare di una concessione ultraventennale a Orrì. «Siamo alle solite», commenta, «sono passati 15 anni e si parla ancora di aste senza una legge di settore che le regolamenti- La politica è colpevole di questa apatica incertezza che sta arrecando dei seri danni a un settore trainante del turismo italiano».