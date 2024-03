In alto i calici, la festa continua (e la borghesia ipocrita sorride)  

Uno spietato affresco della società, tra ipocrisia e potere dell'alta borghesia con “Festen / Il gioco della verità”, trasposizione teatrale, firmata da David Eldridge, del celebre e pluripremiato film di Thomas Vinterberg, anche autore della sceneggiatura insieme con Mogens Rukov & BO Hr. Hansen, nella versione italiana di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi, in cartellone oggi alle 21 al Comunale di Sassari e da domani a domenica al Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì turni A, B, C alle 20.30, sabato alle 19.30 turno D e domenica alle 19 turno E) e venerdì doppia recita con la pomeridiana alle 16.30 turno P) sotto le insegne CeDAC.

I protagonisti

Riflettori puntati su Danilo Nigrelli (volto noto del grande e del piccolo schermo, da “Il mostro” di Roberto Benigni, a “Voci” di Franco Giraldi, “Tickets” di Abbas Kiarostami, Ken Loach e Ermanno Olmi e “Hotel Meina” di Carlo Lizzani, “Parlami d'amore” di Silvio Muccino e “Il giovane favoloso” di Mario Martone, a serie tv come “Incantesimo”, “Distretto di Polizia”, “Romanzo Criminale”, “Pane e libertà”, “Enrico Mattei”, “R.I.S. - Delitti imperfetti”, “Squadra antimafia” e “Rocco Schiavone”) e Irene Ivaldi (all'attivo un'intensa carriera teatrale, dal debutto con Gabriele Lavia a film come “Il nostro matrimonio è in crisi” di Antonio Albanese, già a La Notte dei Poeti di Nora ne “Le Relazioni Pericolose – tra matematica e letteratura” con Piergiorgio Odifreddi).

La storia

“Festen / Il gioco della verità” è tra i dieci spettacoli imperdibili del 2022 per la rivista Birdmen e descrive una solenne riunione di famiglia, in occasione del genetliaco del patriarca Helge, fondatore della ricca e potente dinastia de “i Klingenfeld”, in cui l'atmosfera della cerimonia, già incrinata per l'inattesa presenza del figlio minore Michael, non invitato a causa dei suoi trascorsi e della sua eccessiva inclinazione per l'alcool, muta improvvisamente in seguito alle rivelazioni del primogenito Christian, il quale nel suo discorso accusa il padre di aver inflitto delle molestie a lui e alla sorella Linda, morta suicida, durante l'infanzia, con il silenzio complice della madre, al corrente ma incapace di reagire e denunciare o anche solo ostacolare il marito. La reazione di sconcerto e sgomento davanti alle affermazioni inaccettabili dell'uomo, lascia il posto a una comune volontà di dimenticare lo spiacevole episodio, invocando la giustificazione di una manifestazione di squilibrio psichico se non di follia. La festa infatti continua, sia pure in tono minore, dopo l'allontanamento di Christian, reo di aver offeso la sensibilità dei presenti e violato le regole della cortesia e del buon gusto, esponendo in pubblico, sia pure nella cerchia ristretta degli invitati, le sue pesanti insinuazioni contro il genitore, cui attribuisce indirettamente la responsabilità per il dolore che tormentava la sorella e per la sua tragica fine.

