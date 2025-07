In alto i calici! I profumi del vino a Sant’Antonio di Santadi 

«I dazi imposti da Trump non mi fanno paura e non frenano l’entusiasmo per piccoli e grandi eventi, motore di promozione del territorio, la vera carta vincente». Lo dice Luigi Secchi, guida della società vitivinicola Gibbada, realtà immersa nelle campagne di Arbus, davanti alle sue bottiglie di bovale e malvasia, pronto per la quinta edizione di “Vigne e Cultura”, un viaggio tra sapori, tradizioni e paesaggi unici della Costa Verde. Lo confermano i vignaioli del territorio: «Non solo mare, dune di sabbia, miniere e i super premiati formaggi della pecora nera, la nostra è anche terra di vini. Autentici traini d’identità e cultura».

La tradizione

In questo contesto s’inserisce “Vigne e culture”, la rassegna enogastronomica che si terrà domani, a partire dalle 17, a Sant’Antonio di Santadi, porta nord d’ingresso della Costa Verde. Un percorso legato al vino e al cibo. Ci credono i produttori locali, convinti che per calamitare l’attenzione di un vasto pubblico che genera ricchezza, in questo i turisti, servono occasioni d’incontro e scambio di idee. «Continuare sulla strada dei miei nonni», sostiene Michele Atzeni della cantina Santu Domini, «significa tenere aperta la finestra di un settore dalle potenzialità enologiche che ad agosto conquistano gli ospiti della stagione balneare. Puntiamo molto sulla qualità». Così per Gianluigi Largiu, titolare di strutture ricettive e produttore di vini, esportati in diversi paesi europei: «Capita spesso che, dopo aver assaggiato i miei vini, i turisti vogliano vedere con i propri occhi i luoghi di produzione, alla ricerca del gusto e del benessere».

I vigneti storici

Iniziativa sostenuta e partecipata anche dalle persone che hanno saputo salvare uve e vigneti storici che altrimenti sarebbero andati persi. «La passione per la vigna assieme a mio fratello Giovanni», ammette Italo Corda, «è nata per conservare un’eredità di mio padre. Nella passata edizione abbiamo vinto il premio del miglior vino fatto in casa. Una motivazione in più per andare avanti, crescere nell’ottica di un ampliamento». Il riconoscimento rientra nel concorso enologico Su Binu de Domu. «Quest’anno», dice Marcello Perra, di Laore, «il numero dei concorrenti è cresciuto, da venticinque è passato a 55. L’interesse per il settore lo dimostra la partecipazione al corso, tenuto al Museo Corda, seguito da trentotto aspiranti vignaioli. Da dicembre 2024 ai giorni scorsi, lezioni dal vigneto alla bottiglia».

I percorsi sensoriali

L’organizzazione è della Pro loco e del Gal Linas, col contributo della Regione, in collaborazione con Laore e il Comune. Non solo venti cantine da tutta l’Isola, ma degustazioni guidate, percorsi sensoriali, cultura, cibo, musica e sport. «La manifestazione che unisce gusto, territorio e tradizione», dice la presidente della Pro loco, Giuseppina Vargiu, «nasce con l’obiettivo di valorizzare le nostre eccellenze, creare momenti d’incontro, un pomeriggio di condivisione fra la comunità e i turisti».

