In alto i calici, è Vermentino! Perché raccontare storie di vite  

«Il vino è poesia imbottigliata» diceva Robert Louis Stevenson, autore de “L'isola del tesoro” e creatore del dottor Jeckyll e Mr Hyde. Per Leopardi il vino avvicinava l’uomo qualunque all'ispirazione del poeta. In Sardegna c'è un concorso letterario che al decimo anno ha l'imprimatur di Docg, sia perché il Premio prende il nome dal Vermentino, sia perché ormai ha caratura nazionale, come dimostrano le 30 opere di 24 case editrici che si contenderanno l'ambito riconoscimento ideato dalla Camera di Commercio di Sassari. Bisognerà attendere la serata del 10 ottobre a Olbia per conoscere il nome del vincitore.

L’albo d’oro

Hanno già vinto nelle precedenti edizioni: Luca Ammirati, Gesuino Némus e Fabrizio Borgio, che ambienta i suoi romanzi nelle Langhe, terre di Nebbiolo, Barolo e Barbaresco. Le donne sono in maggioranza: Alessia Coppola, Anna Bertuccio, Felicia Kingsley, Roberta Schira e Cristina Caboni l’anno scorso con “La ragazza senza radici”. Più Simonetta Agnello Hornby che ha fatto anche da testimonial nel 2017, per l'edizione lancio del Premio eno-letterario Vermentino.

In gara

Il triangolo virtuoso del bianco nettare è tra Sardegna, Liguria e Toscana, come rivela la sinergia tra la Camera di Commercio di Sassari, i Comuni di Olbia e quello spezzino di Castelnuovo Magra, e l'appoggio (c'è anche un referente nella giuria) del Consorzio Tutela Vermentino Gallura DOCG, del Consorzio Tutela Vini DOP e IGP Colli di Luni e dell'Enoteca Regionale Ligure.

Il vino come ambasciatore del territorio e della cultura, le radici dei vitigni che sono anche le radici della comunità rurale, la vite che produce i grappoli si intreccia con le vite delle famiglie italiane. Come ricordato dal presidente dell'ente camerale Stefano Visconti «sono oltre 200 gli scrittori che hanno offerto le proprie pagine al giudizio del Premio, 34 le menzioni d'onore tradizionalmente tributate. Un percorso di crescita costante che ha saputo intercettare l'interesse e la complicità delle case editrici italiane, quelle maggiori come anche piccoli editori indipendenti».

Negli ultimi anni sono nate anche due sezioni parallele: il Premio Territorio, volto a celebrare i legami profondi con le identità locali e la Menzione Narrativa Straniera, un tributo alle opere tradotte che elevano il vino a potente simbolo narrativo. Quest’anno ad esempio sarà presente un autore transalpino e sarà curioso il confronto con la Francia che tra i bianchi produce il Sauvignon Blanc e il Borgogna da Chardonnay.

Le novità

Cambia la conduzione. Dall'ironia dell'attore Neri Marcorè si passa dopo tre anni a Clizia Fornasier, attrice che nel 2025 ha preso parte come scrittrice al Premio, meritandosi la Menzione speciale per “Volevo sognarmi lontana”, sua seconda opera letteraria. «Che alchimia con gli organizzatori!», ci racconta. «Il Vermentino non è solo un vino, ma un generatore di storie».

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