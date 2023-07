«In aeroporto siamo tassisti di serie B» 

A Capoterra e Assemini due comunità di tassisti in lotta contro la discriminazione nel settore dei trasporti. Nonostante l'Autorità di Aviazione civile permetta loro di posteggiare alle partenze dell’aeroporto di Elmas, i tassisti di queste due città denunciano di essere trattati come lavoratori di serie B. Le aree riservate ai taxi, dove potrebbero garantirsi un'opportunità di lavoro, a sono vietate. Affrontano quotidianamente l'ostilità dei colleghi cagliaritani, emarginati, insultati e talvolta minacciati.

Il casus belli

«Ero convinto che l’autorizzazione dell’Enac ponesse fine alle ingiustizie che subiamo come tassisti di Capoterra e Assemini. Ma la realtà è ben diversa – racconta Pierpaolo Mascia, tassista capoterrese di 67 anni, con una nota di amarezza –: qualche giorno fa, mentre mi trovavo nel settore partenze dell’aeroporto di Elmas, in attesa di una famiglia alle 23, ho vissuto un episodio estremamente sgradevole che ha distrutto la mia serenità. Due poliziotti mi hanno bloccato, chiedendomi cosa stessi facendo lì, ho mostrato loro il documento dell’Enac ma mi hanno fatto comunque molte domande».

«Non ci vedono come tassisti legittimi, ma come abusivi. Non ci accettano nel loro club esclusivo – afferma Marco Mugnani, tassista di 37 anni di Assemini –. Incredibilmente, è stato permesso ai tassisti di Cagliari di associarsi a Uber, mentre a noi è stato negato questo diritto. Ciò significa che i tassisti cagliaritani possono operare anche nei nostri comuni, ma noi non possiamo fare altrettanto nel capoluogo. Hanno consegnato il futuro delle nostre professioni nelle mani di una multinazionale americana, lasciandoci indietro senza una reale opportunità». Mugnani continua con una nota di speranza: «Chiediamo solo uno spazio all’aeroporto, come previsto dalla legge, il sindaco di Elmas potrebbe trovare un accordo con il sindaco di Assemini e porre fine a questa ingiustizia. I costi di gestione sono gli stessi per tutti noi tassisti, ma i nostri diritti sono diversi».

L’appello

Roberto Mereu, tassista 59enne di Assemini con 12 anni di esperienza, si unisce alla protesta e condivide le sue esperienze: «Tutti sono contro di noi. Negli anni, abbiamo vissuto diversi episodi spiacevoli». Pietro Massa, un altro tassista di 62 anni di Assemini, lancia un appello: «Considerando la carenza di taxi all’aeroporto, vorremmo avere anche noi l’opportunità di lavorare. Chiediamo ai sindaci del territorio di rispondere alla nostra richiesta, poiché facciamo parte dell’area metropolitana come tutti gli altri».

