In aeroporto decolla l’alta tecnologia 

Dronelab e Filar Opto Defense lanciano una sfida condivisa sul mercato dei droni e della robotica. La Dronelab, azienda di Tortolì, produce una gamma di aeromobili senza pilota con elevate caratteristiche di portata utile e di affidabilità, a sua volta la Filar ha la necessità di portare in volo diverse delle sue creazioni ottiche e laser creati nei laboratori di Baccasara. Nasce dunque un binomio naturale, sia per finalità che per territorio. Negli ultimi mesi, l’avvento dell’intelligenza artificiale con la sua installazione a bordo dei droni ha generato una vera esplosione di progetti per impieghi sempre più professionali e scientifici. I droni si propongono di coprire una nuova fascia di mercato.

La novità

Due realtà produttive di Tortolì vanno alla conquista dei mercati internazionali. «Il mercato è fortemente in mano a produttori cinesi e coreani. Nessuno trova la forza di mettersi insieme creando un prodotto innovativo e di fabbricazione italiana. Noi l’abbiamo fatto». Così Renzo Zucchi, vicepresidente di Dronelab, presenta il nuovo partenariato aziendale che porterà benefici anche al territorio. «Inutile sottolineare che il nostro territorio - evidenza Zucchi - potrà trarre molti benefici da queste soluzioni innovative e sostenibili». I benefici s’intendono sotto il profilo occupazionale: «Andiamo alla ricerca di giovani tecnici, designer, elettronici ed esperti in ingegneria satellitare». Conosciuta come Scimex, fondata nel 1997 da Pier Giorgio Lorrai, la Filar è un produttore di cristalli per l’industria della fotonica. «È un’azienda riconosciuta a livello internazionale - dice Zucchi - che ha bisogno di portare a spesso i propri prodotti su una macchina potente, di creazione Dronelab».

Il ruolo dell’aeroporto

In questo contesto recita un ruolo di primo piano anche l’aeroporto di Tortolì. I test verranno effettuati sulla pista di Basaura, sede abilitata per tutte le prove utili al rilascio di certificazioni e patenti per la guida dei droni e del Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna che un anno fa ha messo radici nell’infrastruttura dopo otto anni di dialoghi istituzionali.

Sia Dronelab che Filar fanno parte del consiglio di amministrazione. «Tortolì deve diventare un polo scientifico per la produzione di macchine senza guida umana. Il portafoglio clienti, nostro e della Filar - sottolinea il vicepresidente di Dronelab - è importante.

