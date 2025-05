In aeroporto arrivano gli “smokers point” 

Si chiamano Smokers point: sono dei veri e propri posacenere che consentono il recupero delle cicche per dargli nuova vita e combattere il fenomeno dell'abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni. Da oggi sono a disposizione di chi utilizzerà gli spazi dedicati ai fumatori all'esterno delle aree arrivi e partenze dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Tutto nasce dalla collaborazione tra la società di gestione dello scalo, Sogaer e l'azienda Re-cig. Attraverso il recupero di mozziconi e il riciclo si ottiene un polimero plastico utilizzabile per produrre nuovi oggetti: dalle aste per gli occhiali, alle pellicole, ai tessuti sintetici, fino alla componentistica industriale. «Da diversi anni - spiega l'amministratore delegato della Sogaer, Fabio Mereu - siamo impegnati nell'adozione di pratiche e sistemi all'avanguardia per l'attuazione di politiche green sempre più ambiziose perché crediamo che operare oggi nel settore del trasporto aereo implichi scelte innovative e responsabili. L'aeroporto di Cagliari aderisce al programma Airport Carbon Accreditation promosso da ACI Europe, da cui ha ottenuto la certificazione al livello Reduction».

Il design dei posaceneri è personalizzato con le trame e i colori dell'Albero della Vita, murale dell'artista Jorghe (Giorgio Casu) che accoglie i passeggeri all'ingresso dell'aerostazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA